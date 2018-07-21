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«Эвертон» близок к установлению трансферного рекорда, предложив 50 миллионов фунтов за Ришарлисона
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«Эвертон» близок к установлению трансферного рекорда, предложив 50 миллионов фунтов за Ришарлисона 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Форвард «Уотфорда» Ришарлисон близок к переходу в «Эвертон», сообщает Sky Sports. «Ириски» предложили за 21-летнего бразильца 50 миллионов фунтов, и клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.
Ришарлисон перешел в «Уотфорд» из «Флуминенсе» летом 2017 года за 11,2 миллиона фунтов. Он принял участие во всех матчах команды в премьер-лиге и забил пять голов.
Нападающий хорошо знаком новому главного тренеру «Эвертона» Марку Силве, который начинал прошлый сезон в «Уотфорде».
Отметим, что если клубы остановятся на трансферной цене в 50 миллионов фунтов, переход Ришарлисона станет рекордным в истории «Эвертона».
Он на пять миллионов перебьет прошлогодний трансфер Гильфи Сигурдссона из «Суонси».
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