Вероника Скворцова: «Воронежская область примет участие в нацпроекте „Здравоохранение“

Министр здравоохранения РФ отметила успехи региональной медицины. Как избавиться от очередей и сделать работу воронежских медиков комфортной и эффективной, выясняли министр Вероника Скворцова и вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова . Они побывали в двух городских поликлиниках, а также провели большое совещание, на котором поговорили о развитии регионального здравоохранения. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». В кабинете забора крови всё подчинено «правилу ромашки». Так здесь называют особый порядок расстановки столов — четыре медсестры сидят не по периметру кабинета, а в центре, чтобы меньше перемещаться, а больше времени уделять пациентам. И таких нововведений в поликлинике множество. — Если раньше пациент тратил на пребывание в поликлинике полтора часа, то сегодня он тратит до 30 минут, если проходит дополнительное обследование. Около 70% пациентов записываются предварительно, мы создали управляемую систему, — рассказал главный врач поликлиники №4 Сергей Бредихин.

Электронная очередь, инфоматы, табло с расписанием и стенды с маршрутами — всё это уже хорошо знакомо пациентам четырех медучреждений города. Как всё это работает на примере поликлиник №3 и №4 показали министру здравоохранения Веронике Скворцовой и заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой. Они вместе с главой региона Александром Гусевым на месте обсудили новые подходы в оказании медпомощи. Вероника Скворцова отметила успехи воронежской медицины — в регионе активно внедряется проект по профилактике инсультов, снизилась общая смертность. По итогам совещания, министр здравоохранения отметила, что Воронежская область примет участие во всех программах обновленного национального проекта «Здоровье».

— К 2021 году не останется на территории области населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной помощи. Увеличится число профилактических осмотров, будут организованы центральные диспетчерские скорые помощи и санавиации. И плечо доставки тоже будет минимальным — не больше золотого часа, — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. — Воронежская область будет строить корпус в структуре областной больницы — онкологический детский корпус. Сегодня разговор шёл не просто о перспективах развития, а о конкретной программе действий, — уточнили заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Как отметил глава региона Александр Гусев, все новшества невозможны без людей — докторов и среднего персонала. По его словам, благодаря таким квалифицированным кадрам регион достиг высоких показателей и готов участвовать во всех федеральных программах развития здравоохранения. — Сейчас наша задача — подготовить качественные паспорта региональных проектов, чтобы войти во все восемь федеральных проектов. А такую поддержку мы от Вероники Игоревны получили. Время напряженной работы. В течение месяца ей занимаемся. Рабочая группа уже сформирована. Следующая неделя будет ключевой, мы будем проверять насколько мы к этому готовы, — сообщил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Кроме этого, глава региона рассказал, что уже до конца 2018 года ещё четыре поликлиники введут новую систему обслуживания пациентов, а в течение 2019-го на неё перейдут все медучреждения. Так же в планах строительство ещё 32 фельдшерско-акушерских пунктов. Светлана Неклюдова, Константин Кохаров