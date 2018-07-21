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Министр здравоохранения РФ побывала в воронежских поликлиниках
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Министр здравоохранения РФ побывала в воронежских поликлиниках 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
В пятницу, 20 июля, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова побывала в воронежских поликлиниках №4 и №3, в которых реализуется региональный пилотный проект «Воронеж. Моя поликлиника».
Напомним, проект стартовал в 2016 году, в рамках которого население предлагало свои идеи по решению проблемных вопросов поликлиник. Свои пожелания высказали более двух тысяч человек. Сейчас в проекте участвуют четыре поликлиники: № 1, 3, 4 и 7. В них переформатировали деятельность регистратур, создали сестринские посты, колл-центры с многоканальными телефонами, что позволило уменьшить очереди.
Так, среди прочих нововведений в поликлинике №4 — мобильные бригады, которые выезжают на неотложные вызовы и тем самым позволяют участковым врачам не отвлекаться от приема плановых больных. В результате за год время ожидания медицинской помощи на дому сократилось на 28%.
«В подразделениях нашей поликлиники работают 10 мобильных бригад. У них четко разработан маршрут. По системе навигации составляется оптимальный график посещения пациентов. В итоге пациентам не приходится ждать врача по пять часов, как это было раньше», — рассказал главный врач городской поликлиники № 4 Сергей Бредихин.
В поликлинике №3, как рассказала главврач медучреждения Юлия Попова, за время участия в проекте улучшились условия пребывания пациентов, автоматизированы 590 рабочих мест, отлажено функционирование «электронной регистратуры». В холлах установили инфоматы, с помощью которых можно забронировать время посещения врача. Внедрена и электронная очередь в регистратуру. В результате ожидание пациента в информационно-справочном центре сократились в шесть раз.
«Было очень интересно познакомиться с поликлиниками, которые, начиная с 2016 года, внедрили совершенные, новые логистические схемы организации оказания медицинской помощи. Это внедрение локальных информационных систем, и разделение функций врачей и среднего медицинского персонала, и комфортные регистратуры. Мы увидели интереснейшие пилотные проекты по особому укреплению участков с высокой долей людей старшего трудоспособного возраста, с налаживанием хорошо организованной неотложной помощи этим другим категориям граждан, с единой фактически диспетчеризацией работы патронажных служб и оказания медицинской помощи на дому. И мы видим результаты, каким образом меняются инфраструктурные и организационные показатели», — сказала Вероника Скворцова.
По словам врио главы региона Александра Гусева, до конца года в проекте будут участвовать еще как минимум четыре поликлиники. А в течение 2019 года по подобным методам уже могут начать работать все воронежские поликлиники.
Как отметила Вероника Скворцова, сейчас стоит задача — подключить все медучреждения к 2021 году к Единой региональной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕРИСЗ). Александр Щукин сообщил, что в I квартале 2019 года к этой системе в Воронежской области подключат всех узких специалистов. Подключение первичного звена — терапевтов и педиатров — уже началось и завершится до конца 2018 года.
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