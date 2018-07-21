Министр здравоохранения РФ побывала в воронежских поликлиниках

В пятницу, 20 июля, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова побывала в воронежских поликлиниках №4 и №3, в которых реализуется региональный пилотный проект «Воронеж. Моя поликлиника».

Напомним, проект стартовал в 2016 году, в рамках которого население предлагало свои идеи по решению проблемных вопросов поликлиник. Свои пожелания высказали более двух тысяч человек. Сейчас в проекте участвуют четыре поликлиники: № 1, 3, 4 и 7. В них переформатировали деятельность регистратур, создали сестринские посты, колл-центры с многоканальными телефонами, что позволило уменьшить очереди.

Так, среди прочих нововведений в поликлинике №4 — мобильные бригады, которые выезжают на неотложные вызовы и тем самым позволяют участковым врачам не отвлекаться от приема плановых больных. В результате за год время ожидания медицинской помощи на дому сократилось на 28%.

«В подразделениях нашей поликлиники работают 10 мобильных бригад. У них четко разработан маршрут. По системе навигации составляется оптимальный график посещения пациентов. В итоге пациентам не приходится ждать врача по пять часов, как это было раньше», — рассказал главный врач городской поликлиники № 4 Сергей Бредихин.

В поликлинике №3, как рассказала главврач медучреждения Юлия Попова , за время участия в проекте улучшились условия пребывания пациентов, автоматизированы 590 рабочих мест, отлажено функционирование «электронной регистратуры». В холлах установили инфоматы, с помощью которых можно забронировать время посещения врача. Внедрена и электронная очередь в регистратуру. В результате ожидание пациента в информационно-справочном центре сократились в шесть раз.

«Было очень интересно познакомиться с поликлиниками, которые, начиная с 2016 года, внедрили совершенные, новые логистические схемы организации оказания медицинской помощи. Это внедрение локальных информационных систем, и разделение функций врачей и среднего медицинского персонала, и комфортные регистратуры. Мы увидели интереснейшие пилотные проекты по особому укреплению участков с высокой долей людей старшего трудоспособного возраста, с налаживанием хорошо организованной неотложной помощи этим другим категориям граждан, с единой фактически диспетчеризацией работы патронажных служб и оказания медицинской помощи на дому. И мы видим результаты, каким образом меняются инфраструктурные и организационные показатели», — сказала Вероника Скворцова.

По словам врио главы региона Александра Гусева, до конца года в проекте будут участвовать еще как минимум четыре поликлиники. А в течение 2019 года по подобным методам уже могут начать работать все воронежские поликлиники.