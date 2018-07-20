Минобороны РФ выделило 700 млн рублей на разработку портала о Первой мировой войне

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Минобороны России объявило тендер на выполнение работ по информационному наполнению и развитию электронного портала «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов». Информация о заказе размещена в пятницу на сайте госзакупок.

Согласно приложенному перечню необходимых работ, на портале будут размещены документы по учету потерь на фронтах Первой мировой войны, именные списки погибших солдат и офицеров, документы по военнопленным из нижних чинов, а также документы о награждениях. Кроме того, на сайте должны быть представлены материалы боевых частей с описаниями боевых действий, биографиями военачальников, исторические карты и фотоальбомы. Планируется также сделать 3-D макеты мест воинских захоронений.

Желающие принять участие в конкурсе могут оставлять заявки до 24 августа. Работы над ресурсом должны быть закончены к 30 ноября, говорится на портал госзакупок.