Из ульяновского ТЦ эвакуировали более пяти тысяч человек

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из здания торгового центра «Аквамолл» в Ульяновске после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"После короткого замыкания в электрощитовой на цокольном этаже торгового центра «Аквамолл» по адресу: Московское шоссе, дом 108 эвакуировали более 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства происшествия выясняются.