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Из ульяновского ТЦ эвакуировали более пяти тысяч человек
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Из ульяновского ТЦ эвакуировали более пяти тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из здания торгового центра «Аквамолл» в Ульяновске после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"После короткого замыкания в электрощитовой на цокольном этаже торгового центра «Аквамолл» по адресу: Московское шоссе, дом 108 эвакуировали более 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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