Пинаев начал чистить ряды чиновников Нижнего Тагила

Злые языки утверждали, что кресло главного архитектора под Никкелем сильно качается, и в ближайшее время его ждет увольнение. Так и произошло — Константин Никкель покинул свой пост. Вот и сейчас слухачи активно обсуждают, кто следующий на вылет из администрации бывшего «Путинграда». По одной из версий Владислав Пинаев уволит руководителя администрации Андрею Ленду. Якобы главный идеолог мэрии не вызывает доверия у врио главы Нижнего Тагила. После того, как Ленда завершит свою карьеру на посту руководителя аппарата, будет усилен отдел по работе со СМИ и информработе и там так же произойдут кадровые изменения, скорее всего на дверь укажут руководителю пресс-службы тагильской мэрии Галине Кобяк, как судачат, «из-за слишком советского подхода в работе».

Комментарий: ничего не могу сказать, я в отпуске

Андрей Ленда на телефонный звонок корреспондента «ФедералПресс» не ответил, а Галина Кобяк сообщила: «ничего не могу сказать, я в отпуске. Меня неделю нет, я никого не видела, поэтому прокомментировать не могу, что там в администрации происходит. Вот приду из отпуска — тогда и буду знать».

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