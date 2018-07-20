Ещё
Пинаев начал чистить ряды чиновников Нижнего Тагила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пинаев начал чистить ряды чиновников Нижнего Тагила 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Злые языки утверждали, что кресло главного архитектора под Никкелем сильно качается, и в ближайшее время его ждет увольнение. Так и произошло — Константин Никкель покинул свой пост. Вот и сейчас слухачи активно обсуждают, кто следующий на вылет из администрации бывшего «Путинграда». По одной из версий Владислав Пинаев уволит руководителя администрации Андрею Ленду. Якобы главный идеолог мэрии не вызывает доверия у врио главы Нижнего Тагила. После того, как Ленда завершит свою карьеру на посту руководителя аппарата, будет усилен отдел по работе со СМИ и информработе и там так же произойдут кадровые изменения, скорее всего на дверь укажут руководителю пресс-службы тагильской мэрии Галине Кобяк, как судачат, «из-за слишком советского подхода в работе».
Комментарий: ничего не могу сказать, я в отпуске
Андрей Ленда на телефонный звонок корреспондента «ФедералПресс» не ответил, а Галина Кобяк сообщила: «ничего не могу сказать, я в отпуске. Меня неделю нет, я никого не видела, поэтому прокомментировать не могу, что там в администрации происходит. Вот приду из отпуска — тогда и буду знать».
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ФСИН проверяет информацию о пытках в ярославской колонии Власти Финляндии посчитали, во сколько им обошлась встреча Путина с Трампом Кадровые чистки продолжаются: начальник Народного собрания КЧР покинул свой пост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян163
«Газпрому» перекрывают трубу576
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня67
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак2
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение