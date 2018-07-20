Эксперт считает своевременным создание в Минфине департамента по борьбе санкциями 

Департамент по противодействию санкциям, который будет создан в Министерстве финансов России, защитит отечественные международные резервы в случае очередного витка ограничительных мер. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил экономист Дмитрий Адамидов.
Ранее постановление о создании новой структуры в Минфине подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев. Задачей департамента станет «межведомственная координация по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ».
«Вероятно, департамент займется административной поддержкой резервной политики и выработкой взаимных санкций в финансовой сфере», — отметил Адамидов, добавив, что «раз такой функционал задаётся, то значит это действительно нужно».
Эксперт подчеркнул, что, вероятно, российские власти воспринимают введение санкций как долгосрочную тенденцию. Отсюда и необходимость создания новой структуры.