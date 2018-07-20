Уволенный за пост о расстреле Николая II редактор продолжил работу с Первым каналом

Редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков, уволенный после скандала с публикацией в соцсетях одобряющего расстрел царской семьи поста, продолжил работу с Первым каналом.

«Наши отношения с Первым каналом остались весьма и весьма дружеские, я бы даже сказал, близкие. Мы сотрудничество с Первым каналом не прерываем, только теперь я буду в более открытом формате с ними взаимодействовать», — сказал Ермаков в эфире телеканала «Дождь».

При этом он не пояснил, как именно будет осуществляться сотрудничество с Первым каналом.

Ермаков также ответил на вопрос, стала ли запись про убийство царской семьи причиной его увольнения.

«Не то чтобы конкретно за царя. (…) Дело в том, что я периодически высказывал свою политическую позицию. Она у меня весьма конкретная — красная, коммунистическая позиция», — сообщил журналист.

По его словам, на Первом канале ему «были поставлены условия», что он не будет «высказывать свою точку зрения по тем или иным политическим вопросам». Ермаков отметил, что эти договоренности были действующими.

«Что касается комментария под постом Мацейчука… Я не мог предположить, что комментарий будет иметь такой резонанс. После ситуации я должен был покинуть канал», — пояснил журналист.

Он добавил, что проблема заключалась «в высказывании политической позиции как таковой». «Не важно какой — коммунистической, либеральной, монархической или любой другой», — сказал Ермаков.

Напомним, редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении после публикации в соцсетях поста, в котором порадовался годовщине расстрела царской семьи.

Ранее Тимофей Ермаков был известен как активист национал-большевистской партии «Другая Россия», кроме работы на телевидении он играет в театре «Школа современной пьесы».