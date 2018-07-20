Голодец пообещала калининградцам помощь правительства в реставрации здания бывшего ДКМ

Правительство РФ окажет Калининграду содействие в реставрации исторического здания кёнигсбергской биржи — бывшего ДКМ на Ленинском проспекте. Об этом вице-премьер Ольга Голодец заявила во время визита в область пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Голодец осмотрела музейный ансамбль на Ленпроспекте — здание и прилегающий к нему сквер с музыкальным фонтаном. По её мнению, этот комплекс представляет большой интерес для туристов.

“Историческое здание вместе с новым сквером является важной туристической доминантой Калининграда. Это место привлекает как жителей, так и гостей региона. Правительство РФ окажет содействие в реставрации исторического здания под нужды Музея изобразительных искусств, который станет ведущим выставочным центром Калининградской области ”, — сказала вице-премьер.

Ранее «Клопс» опубликовал материал о том, как живёт Музей изобразительных искусств в стенах бывшей Кёнигсбергской биржи.