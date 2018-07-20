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Голодец пообещала калининградцам помощь правительства в реставрации здания бывшего ДКМ
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Голодец пообещала калининградцам помощь правительства в реставрации здания бывшего ДКМ 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Правительство РФ окажет Калининграду содействие в реставрации исторического здания кёнигсбергской биржи — бывшего ДКМ на Ленинском проспекте. Об этом вице-премьер Ольга Голодец заявила во время визита в область пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Голодец осмотрела музейный ансамбль на Ленпроспекте — здание и прилегающий к нему сквер с музыкальным фонтаном. По её мнению, этот комплекс представляет большой интерес для туристов.
“Историческое здание вместе с новым сквером является важной туристической доминантой Калининграда. Это место привлекает как жителей, так и гостей региона. Правительство РФ окажет содействие в реставрации исторического здания под нужды Музея изобразительных искусств, который станет ведущим выставочным центром Калининградской области”, — сказала вице-премьер.
Ранее «Клопс» опубликовал материал о том, как живёт Музей изобразительных искусств в стенах бывшей Кёнигсбергской биржи.
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