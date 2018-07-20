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Samsung продолжает тонко троллить сотрудников магазинов Apple
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Samsung продолжает тонко троллить сотрудников магазинов Apple 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Samsung продолжает тонко троллить сотрудников магазинов AppleНеделю назад Samsung выпустила первый рекламный видеоролик, в котором подчеркнула медлительность iPhone при передачи данных в сетях LTE. И, конечно же, не упустила возможность напомнить, что у Galaxy S9 с этим все в порядке. Войдя во вкус, маркетологи выпустили еще три новых видео, посвященных продуктам Apple. Тонкий троллинг и, ставший уже классическим, сюжет: Apple Store, клиенты с вопросами и сотрудники Genius Bar.
Покупатель: Могу ли я использовать с iPhone эти наушники?
Сотрудник магазина Apple: Да, но вам нужен адаптер, который обычно называют «донгл».
Покупатель: Но что, если мне нужно слушать музыку и заряжать смартфон одновременно?
Сотрудник магазина Apple: Тогда вам нужен другой тип переходника.
Покупатель: То есть типа «дабл-донгл»?
Сотрудник магазина Apple: Ну да.
Покупатель: Звучит очевидно.
Покупатель: Этот смартфон поставляется с быстрой зарядкой?
Сотрудник магазина Apple: Нет.
Покупатель: Но я слышала, что у Galaxy S9 она есть.
Сотрудник магазина Apple: Да, но вы можете купить USB-C —> Lightning кабель и блок питания для быстрой зарядки. Хорошего дня.
Сотрудник магазина Apple: Но я имею ввиду, что тут отличная камера.
Покупатель: Лучше, чем у Galaxy S9?
Сотрудник магазина Apple: А, я смотрю, что вы начитались тестов от DxO Mark?
Покупатель: И там Galaxy S9 набрал больше баллов?
Сотрудник магазина Apple: Ну если верить тесту…
Покупатель: А вы не верите?
Сотрудник магазина Apple: Я верю в это (указывает на логотип на футболке).
Покупатель: Вы показываете на сердце или логотип?
Сотрудник магазина Apple: Да.
Признаюсь, но троллинг уж очень удачный. У Samsung получилось здорово подколоть главного конкурента.
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