Samsung продолжает тонко троллить сотрудников магазинов Apple

Samsung продолжает тонко троллить сотрудников магазинов AppleНеделю назад Samsung выпустила первый рекламный видеоролик, в котором подчеркнула медлительность iPhone при передачи данных в сетях LTE. И, конечно же, не упустила возможность напомнить, что у Galaxy S9 с этим все в порядке. Войдя во вкус, маркетологи выпустили еще три новых видео, посвященных продуктам Apple. Тонкий троллинг и, ставший уже классическим, сюжет: Apple Store, клиенты с вопросами и сотрудники Genius Bar.

Покупатель: Могу ли я использовать с iPhone эти наушники?

Сотрудник магазина Apple: Да, но вам нужен адаптер, который обычно называют «донгл».

Покупатель: Но что, если мне нужно слушать музыку и заряжать смартфон одновременно?

Сотрудник магазина Apple: Тогда вам нужен другой тип переходника.

Покупатель: То есть типа «дабл-донгл»?

Сотрудник магазина Apple: Ну да.

Покупатель: Звучит очевидно.

Покупатель: Этот смартфон поставляется с быстрой зарядкой?

Сотрудник магазина Apple: Нет.

Покупатель: Но я слышала, что у Galaxy S9 она есть.

Сотрудник магазина Apple: Да, но вы можете купить USB-C —> Lightning кабель и блок питания для быстрой зарядки. Хорошего дня.

Сотрудник магазина Apple: Но я имею ввиду, что тут отличная камера.

Покупатель: Лучше, чем у Galaxy S9?

Сотрудник магазина Apple: А, я смотрю, что вы начитались тестов от DxO Mark?

Покупатель: И там Galaxy S9 набрал больше баллов?

Сотрудник магазина Apple: Ну если верить тесту…

Покупатель: А вы не верите?

Сотрудник магазина Apple: Я верю в это (указывает на логотип на футболке).

Покупатель: Вы показываете на сердце или логотип?

Сотрудник магазина Apple: Да.

Признаюсь, но троллинг уж очень удачный. У Samsung получилось здорово подколоть главного конкурента.