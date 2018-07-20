Катя Гордон впервые показала лицо младшего сына

Звезда рассказала о тяжелых родах.

Певица, поэт, общественно-политический деятель и дважды мама Екатерина Гордон поделилась в Instagram снимком своего младшего сына Серафима. Больше года звезда показывала ребенка в соцсетях только со спины или сбоку. Катя Гордон заявила, что ни от кого она не скрывает сына, никакого сглаза не боится, поэтому смело показывает малыша.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

20 Июл 2018 в 8:59 PDT Знакомьтесь: Серафим. Мой младший. Дался мне трудно ибо моя артерия опоясала плод и вобщем… нас с ним спасали (спасибо врачам). Но главное, что хочу сказать вам: нет, мы не боимся показывать лиц! Нет мы не боимся умирать и возрождаться! Нам чужда всякая ересь.

— рассказала звездная мама.

«Сима назван в честь Саровского и мы не боимся ни сглаза ни колдовства. Мы живем и благодарим жизнь, которая даётся нам не всегда просто. Но если среди вас, есть те… кто думают сейчас: родить или сделать аборт… мы с Симой говорим вам: не дурите! Рожайте и живите! Любите и живите! А ваш мужчина будет с вами. Уж поверьте Кате👌😘», — заключила Екатерина Гордон.

Подписчики певицы сравнили ее маленького сына с ангелом. «Какой ангелочек! 😍👍», «Лапотулька сыночек!Дай Бог ему здоровья, благословения и удачи везде и всюду…», «Мимимишный малыш! Здоровья ему и счастья, и его замечательной мамочке!🌹🌹🌹», «Божественный ребенок! С такой мамой ничего не страшно! Меня возвращают к жизни ваши призывные посты! Жизнь одна! И ее надо прожить! Спасибо за оптимизм!», «Какой же мальчишечка хорошенький. Мама его тоже большая умница, смелая, красивая», «Как на вас похож!», — прокомментировала аудитория Кати Гордон.

Напомним, 37-летняя Катя Гордон — дважды мама. В 2012 году звезда родила сына Даниила, отец мальчика — экс-супруг Екатерины, адвокат Сергей Жорин . В конце февраля прошлого года звезда снова стала матерью. На свет появился ее младший сын Серафим. О том, кто папа ее младшего ребенка, бизнесвумен уже долгое время не говорит, отмечая, что ее возлюбленный не публичный человек.

Как жаль, что все эти фотки могут потеряться…❤️ поцелуйте сегодня своих деток и поблагодарите их пап;)) #счастье

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

16 Июл 2018 в 11:07 PDT Кстати, недавно Катя Гордон объяснила, почему посвятила название своей юридической фирмы сыновьям.

Потому, что 5 лет назад именно то, что я стала мамой и оказалась в сложной ситуации, никак не защищенной российским судом, простимулировало меня создать компанию, которая помогает таким, как я… Я хотела показать своим клиентам, что у меня, как и у них, была беда, что я ее прошла и счастлива — и семья часто бывает счастливой и в том случае, если папы в семье нет.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

24 Июн 2018 в 11:40 PDT «Сегодня у меня есть все… Но не один год я была одинокой мамочкой… Мы занимались в начале пути только семейным правом — и семейственность в названии была мне важна. Американская традиция называния компании, в которой подчеркивается преемственность и семейственность, пришлась мне по душе», — написала Катя Гордон в личном блоге.

Фото: Instagram @katyagordon