«Новатэк» выиграл у «Газпрома» суд по условиям договора на транспортировку газа

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Московский арбитражный суд удовлетворил иск "Новатэка" против "Газпрома" по условиям договора на транспортировку газа через трубопроводную систему газового холдинга, говорится в материалах суда.

2 ноября 2017 года «Газпром» предложил «Новатэку» заключить дополнительное соглашение, по которому вводилось условие уплаты штрафа в размере 148,20 рубля за каждую неотобранную 1 тыс. куб. м газа. «Новатэк» не согласился с этим предложением и подал иск 12 января этого года. 6 июля суд принял решение удовлетворить иск компании.

Таким образом, в договоре сохранилось требование о штрафе, но только если объемы невыбранного газа превысят 5% транспортируемого газа.