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«Новатэк» выиграл у «Газпрома» суд по условиям договора на транспортировку газа
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«Новатэк» выиграл у «Газпрома» суд по условиям договора на транспортировку газа 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский арбитражный суд удовлетворил иск "Новатэка" против "Газпрома" по условиям договора на транспортировку газа через трубопроводную систему газового холдинга, говорится в материалах суда.
2 ноября 2017 года «Газпром» предложил «Новатэку» заключить дополнительное соглашение, по которому вводилось условие уплаты штрафа в размере 148,20 рубля за каждую неотобранную 1 тыс. куб. м газа. «Новатэк» не согласился с этим предложением и подал иск 12 января этого года. 6 июля суд принял решение удовлетворить иск компании.
Таким образом, в договоре сохранилось требование о штрафе, но только если объемы невыбранного газа превысят 5% транспортируемого газа.
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