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Что такое тишейды?
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Что такое тишейды? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Тишейды (от англ. teashades — «чайные тени») — это очки анатомической круглой формы родом из Флоренции XIII века. Они стали неотъемлемым элементом образов Махатмы Ганди, Джона Леннона, Оззи Осборна и Гарри Поттера. Это поистине классика, тем не менее такая форма оправы требует безупречного чувства стиля от всех, кто желает сделать ее изюминкой своего образа.
Тишейды отлично смотрятся в монохромном повседневном образе, с одеждой из добротных натуральных тканей и простой обувью. Великолепный женский аутфит получается с шелковым топом или платьем в бельевом стиле цвета марсала. Если вы предпочитаете пастельные оттенки одежды, выбирайте круглые стекла нежных цветов. Для создания стильного образа с бунтарским оттенком тишейды идеально сочетаются с черным тотал-луком, рваными джинсами, кожей, металлом.
Нелепые и будто бы скрученные из проволоки своими руками, круглые очки сегодня красуются на носах многих медийных персонажей и знаменитостей. Среди них суровый герой Жана Рено в культовом кинофильме «Леон», Стив Джобс, Мадонна, Леди Гага, Мери-Кейт и Эшли Олсен, Бейонсе.
Пусть вас не пугает некоторая старомодность этой модели. Ретро снова в моде! Кроме того, тишейды создают из самых современных и модных материалов. Выбор за вами: вдумчиво сочетая пропорции оправы и цвет стекол, вы можете скорректировать свою внешность.
Отправляясь на шопинг, круглые очки стоит примерить хотя бы для незабываемого селфи. А на кого в тишейдах похожи вы? Делитесь своими фото в тишейдах и отмечайте нас в Instagram!
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