Употребление вина увеличивает шансы на беременность

Многие воздерживаются от употребления алкоголя при попытках зачать ребёнка. Однако недавно появились научные данные о том, что такая тактика — не самая лучшая. Употребление будущими папами трёх бокалов вина в неделю повышает шансы на беременность партнёрши.

О пользе возлияний

Исследователи из фонда IRCCS обнаружили, что умеренное потребление алкоголя ведёт к повышению объёмов спермы и общего числа сперматозоидов, пишет Mirror. Эксперты сопоставили данные о привычках употреблять алкоголь с данными об объёме и качестве спермы. В эксперименте приняли участие 323 мужчины. Из них 9,6% участников вообще не употребляли алкоголь, 30% делали это 1-3 раза в неделю, 30,3% — 4-7 раз в неделю и ещё 30% — более восьми раз в неделю.

Сравнительный анализ показал, что преимущество в плане размножения было на стороне тех, кто употреблял до трёх бокалов вина в неделю. У них возрастал объём спермы и число сперматозоидов, что повышало шансы зачатия. У непьющего контингента и у тех, кто злоупотреблял вином, показатели были существенно хуже.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ranwen

Ёмкость с эякулятом

Доктор Елена Риччи, возглавлявшая исследование, сказала, что полученные результаты согласуются с данными других учёных. «В Италии употребление алкоголя распространено, но обычно ограничено небольшими количествами, и это касается, в том числе, и мужчин, обращающихся в нашу клинику бесплодия», — рассказала Риччи. — «Поскольку всё дело именно в дозировке, то мы советуем им ограничивать алкоголь, но не исключать его полностью».

Мужское бесплодие — одна из важных медицинских проблем. Сперматозоиды нежны и уязвимы. Они способны утратить свою активность, даже если мужчина долго сидит на горячем сиденье (например, в автомобильном кресле с подогревом) или имеет привычку принимать горячие ванны.

Очень чувствительна мужская половая система и к химическому воздействию, например, к влиянию лекарств. Спасение, возможно, кроется в вине.

Россия — не винная страна

Если верить Вадиму Дробизу, эксперту алкогольного рынка, руководителю Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, то в России рекомендации итальянских исследователей вряд ли скажутся на демографии. Россия не является страной, где вино — фаворит среди прочих спиртных напитков.

«Потребление вина в России по итогам прошлого года составляет 3,6 литра. Это существенно меньше, чем, например, в 2012 году. Группа людей, потребляющих вино, на 90% состоит из женщин в возрасте от 22 до 55 лет», — говорит эксперт.

Global Look Press/Aleksandr Schemlyaev

Мужчины, предпочитающие вино, — это лишь 10% от всех потребителей данного алкогольного напитка в стране. Сколько из них при этом мечтает обзавестись потомством — неизвестно.

«Россия — страна с перевёрнутой структурой потребления. В 1984-1985 годы, ещё при советской власти, потребление винодельческой продукции на душу населения составляло 28 литров, потребление пива — 24 литра, потребление крепкого алкоголя — 11 литров. Сегодня структура такова: вино — 8 литров на душу населения, пиво — 50-55 литров (в 2007 году был 81 литр), крепкий алкоголь — 17 литров», — продолжил Дробиз.

Возможно, в будущем ситуация изменится, тем более что понемногу мы восстанавливаем культуру виноделия. «В России появились собственные великие высококачественные вина, которые только за последние шесть лет получили более 500 наград на крупнейших мировых выставках», — рассказал эксперт.