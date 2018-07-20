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Меркель, Мэй и Юнкер снялись в прощальном видео для Рахоя
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Меркель, Мэй и Юнкер снялись в прощальном видео для Рахоя 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сторонники Народной партии Испании представили видео, посвященное экс-премьеру страны, председателю политической силы Мариано Рахою, который покидает свой пост. На его кадрах, в частности фигурируют глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Как сообщает ТАСС, в Мадриде сейчас проходит внеочередной съезд Народной партии, в ходе которого будет избран новый лидер партии. Перед тем, как слово взял бывший глава правительства королевства, собравшимся показали видеозапись, которая была посвящена политической деятельности Рахоя.
"Ты сделал из Испании более надежную страну, — отметил голос за кадром. — Из проблемы для Европы мы превратились в пример восстановления".
После этого теплые слова в адрес экс-премьера Испании произнесли мировые лидеры.
В свою очередь сам Рахой, выступая перед собравшимися, выразил благодарность своим однопартийцам и выразил надежду на урегулирование каталонского кризиса.
Кабинету министров Мариано Рахоя в начале июня был вынесен вотум недоверия, после чего он сам объявил об уходе с поста лидера Народной партии. Новый ее глава, предположительно, будет избран 21 июля.
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