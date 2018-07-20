Калининградский губернатор предложил узаконить многократные визы болельщикам ЧМ-2018 

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил законодательно закрепить многократные визы для въезда в Россию болельщикам, побывавшим на ЧМ-2018 и не допустившим нарушений.
После завершения первенства президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца года.
"Есть предложение разработать поправки в федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ, направленный на установление возможности выдачи загранпредставительствам за рубежом многократных многолетних виз тем болельщикам с фан-ID, которые не допускали нарушений законодательства на территории РФ", — сообщил в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.
Он отметил, что практика использования паспортов болельщика для въезда в страну привела к значительному росту туристического потока.
Губернатор отметил, что с 1 июля 2019 года в Калининградской области по аналогии со свободным портом Владивосток начнет действовать режим выдачи электронных виз для въезда в регион иностранных граждан, и в этом смысле Калининград имеет свои особенности. «В настоящий момент к этому готовятся все структуры соответствующие — министерство иностранных дел, погрануправление ФСБ, Минтранс, Минкомсвязи, очевидно, что и в контексте использования наследия чемпионата, этот режим должен оказать положительное влияние на количество посещений нашего региона иностранцами», — отметил Алиханов, обратившись к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о расширении списка стран, на которые распространится этот режим. «Мы, понятно, ориентируемся на страны Европы в силу нашего территориального расположения», — уточнил он.
В Калининграде в июне прошли четыре игру группового этапа чемпионата мира по футболу — Хорватия — Нигерия (2:0), Швейцария — Сербия (2:1), Испания — Марокко (2:2) и Бельгия — Англия (1:0). Как сообщил Алиханов в этот период в регион приехали 260 тыс. болельщиков, среди которых более 105 тыс. иностранцев.