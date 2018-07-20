Калининградский губернатор предложил узаконить многократные визы болельщикам ЧМ-2018

После завершения первенства президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца года.

"Есть предложение разработать поправки в федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ, направленный на установление возможности выдачи загранпредставительствам за рубежом многократных многолетних виз тем болельщикам с фан-ID, которые не допускали нарушений законодательства на территории РФ", — сообщил в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

Он отметил, что практика использования паспортов болельщика для въезда в страну привела к значительному росту туристического потока.

Минтранс, Губернатор отметил, что с 1 июля 2019 года в Калининградской области по аналогии со свободным портом Владивосток начнет действовать режим выдачи электронных виз для въезда в регион иностранных граждан, и в этом смысле Калининград имеет свои особенности. «В настоящий момент к этому готовятся все структуры соответствующие — министерство иностранных дел , погрануправление ФСБ Минкомсвязи , очевидно, что и в контексте использования наследия чемпионата, этот режим должен оказать положительное влияние на количество посещений нашего региона иностранцами», — отметил Алиханов, обратившись к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о расширении списка стран, на которые распространится этот режим. «Мы, понятно, ориентируемся на страны Европы в силу нашего территориального расположения», — уточнил он.