В Крыму открываются два новых детских сада на 470 мест

Детские сады в поселке Зуя и городе Белогорске были возведены за счет средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Новые дошкольные учреждения обеспечат местами 470 малышей. При этом ведомстве отметили, что в электронной очереди в детсады Белогорского района на сегодняшний день поставлены на учет 490 детей в возрасте до семи лет, из них 194 ребенка в возрасте от трех лет. Самая большая потребность в местах для дошкольников отмечена именно в городе Белогорск и поселке городского типа Зуя потребность.

"Открытие новых ДОУ позволит практически решить проблему доступности детских садов в Белогорском районе — в них могут быть устроены 95% детей", — отметили в министерстве.

С учетом открытия двух детсадов в Белогорском районе общее количество созданных новых мест в Крыму с 2014 года составит 17 тысяч.