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В Крыму открываются два новых детских сада на 470 мест
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В Крыму открываются два новых детских сада на 470 мест 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Белогорском района построены два новых дошкольных учреждения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Детские сады в поселке Зуя и городе Белогорске были возведены за счет средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
Новые дошкольные учреждения обеспечат местами 470 малышей. При этом ведомстве отметили, что в электронной очереди в детсады Белогорского района на сегодняшний день поставлены на учет 490 детей в возрасте до семи лет, из них 194 ребенка в возрасте от трех лет. Самая большая потребность в местах для дошкольников отмечена именно в городе Белогорск и поселке городского типа Зуя потребность.
"Открытие новых ДОУ позволит практически решить проблему доступности детских садов в Белогорском районе — в них могут быть устроены 95% детей", — отметили в министерстве.
С учетом открытия двух детсадов в Белогорском районе общее количество созданных новых мест в Крыму с 2014 года составит 17 тысяч.
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