Власти Владикавказа установят информационные таблички на деревьях в дендропарке

ВЛАДИКАВКАЗ , 20 июля. / ТАСС /. Информационные таблички будут установлены на деревьях в дендропарке Владикавказа по инициативе главы администрации местного самоуправления города Бориса Албегова . Об этом сообщает пресс-служба администрации.

"Дендропарк остается одним из любимейших мест отдыха владикавказцев, в выходные дни на его дорожках особенно многолюдно. Здесь собрано больше двухсот видов деревьев и растений: кавказская липа, голубая ель, береза, бук, ясень, граб, пихта. Часть из них относится к реликтовым породам. По поручению главы администрации возле подобных растений будут установлены информационные таблички", — говорится в сообщении.

На табличках будет указано название дерева, год высадки. Уже создан макет табличек, в ближайшее время они будут изготовлены и установлены.

Также в дендропарке появится спортивная площадка с тренажерами и снарядами, где каждый день смогут тренироваться все посетители парка. Готовится проектная документация, строительство начнется после завершения процедуры торгов.