Ещё
Власти Владикавказа установят информационные таблички на деревьях в дендропарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Владикавказа установят информационные таблички на деревьях в дендропарке 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Информационные таблички будут установлены на деревьях в дендропарке Владикавказа по инициативе главы администрации местного самоуправления города Бориса Албегова. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
"Дендропарк остается одним из любимейших мест отдыха владикавказцев, в выходные дни на его дорожках особенно многолюдно. Здесь собрано больше двухсот видов деревьев и растений: кавказская липа, голубая ель, береза, бук, ясень, граб, пихта. Часть из них относится к реликтовым породам. По поручению главы администрации возле подобных растений будут установлены информационные таблички", — говорится в сообщении.
На табличках будет указано название дерева, год высадки. Уже создан макет табличек, в ближайшее время они будут изготовлены и установлены.
Также в дендропарке появится спортивная площадка с тренажерами и снарядами, где каждый день смогут тренироваться все посетители парка. Готовится проектная документация, строительство начнется после завершения процедуры торгов.
ТАСС: последние новости
Биография Марии Спивак Самолеты ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа Москва приветствует позицию Рима по антироссийским санкциям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян164
«Газпрому» перекрывают трубу595
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня66
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак3
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение