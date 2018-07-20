Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, банковских услуг и страхования.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подорожал на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fbn Holdings (LAGOS:FBNH), которые подорожали на 0,250 п. (2,84%), закрывшись на отметке в 9,050. Котировки Stanbicibtc Hl (LAGOS:IBTC) выросли на 1,20 п. (2,52%), завершив торги на уровне 49,00. Бумаги Nig Brew (LAGOS:NB) выросли в цене на 1,90 п. (1,80%), закрывшись на отметке 107,00.

Лидерами падения стали акции Dangsugar (LAGOS:DANGSUG), цена которых упала на 1,80 п. (9,23%), завершив сессию на отметке 17,70. Акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) поднялись на 0,95 п. (5,65%), закрывшись на уровне 15,85, а Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT) снизились в цене на 0,100 п. (5,05%) и завершили торги на отметке 1,880.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (55) превысило количество закрывшихся в плюсе (32), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,10%, или 0,07, достигнув отметки $68,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,47%, или 0,34, до $72,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,56%, или 6,90, до отметки $1.230,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,40% до 421,160, а котировки USD/NGN повысились на 1.000,00%, достигнув отметки 360,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,69% до 94,32.