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Мэр Ярославля поручил выровнять дорогу к дачным участкам
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Мэр Ярославля поручил выровнять дорогу к дачным участкам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мэр Ярославля Владимир Слепцов во время рабочего визита в Заволжский район поручил выровнять дорогу к садоводческому товариществу «Березка-1», сообщается на сайте мэрии.
Глава города встретился с хозяевами дачных участков и председателем самого крупного ярославского садоводства. Дачники пожаловались на плохое состояние дороги.
«Многие ярославцы не могут добраться до своих дачных участков из-за разбитой дороги. На ней недостаточно засыпать крошкой ямы, надо поднять профиль улицы», — отметил директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.
Владимир Слепцов поручил в выходные завезти необходимый объем асфальтовой крошки. На проблемных участках дорога будет выровнена.
В сообщении говорится, что по обращениям жителей в районные администрации в частном секторе города осуществляется подсыпка дорог.
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