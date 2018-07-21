Мэр Ярославля поручил выровнять дорогу к дачным участкам

Мэр Ярославля Владимир Слепцов во время рабочего визита в Заволжский район поручил выровнять дорогу к садоводческому товариществу «Березка-1», сообщается на сайте мэрии.

Глава города встретился с хозяевами дачных участков и председателем самого крупного ярославского садоводства. Дачники пожаловались на плохое состояние дороги.

«Многие ярославцы не могут добраться до своих дачных участков из-за разбитой дороги. На ней недостаточно засыпать крошкой ямы, надо поднять профиль улицы», — отметил директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов

Владимир Слепцов поручил в выходные завезти необходимый объем асфальтовой крошки. На проблемных участках дорога будет выровнена.

В сообщении говорится, что по обращениям жителей в районные администрации в частном секторе города осуществляется подсыпка дорог.