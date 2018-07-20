Ещё
На улице Омская сняли карантин, который был установлен из-за заражённого бешенством хомяка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Омская сняли карантин, который был установлен из-за заражённого бешенством хомяка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Об этом сказано в постановлении губернатора Саратовской области.
На территории радиусом 100 метров вокруг дома №1б были проведены мероприятия по ликвидации очага заболевания. Данный участок опасности более не представляет.
Напомним, бывают случаи, когда переносчиками смертельного вируса становятся не только дикие, но и домашние животные. Например, недавно в Хвалынском районе был обнаружен бешенный кот на территории одного из подсобных хозяйств. За последнее время в Саратовской области риск подхватить инфекцию увеличился почти в пять раз. В связи с этим Управление Роспотребнадзора дало рекомендации о том, как обезопасить себя от этой угрозы.
САРАТОВ24: последние новости
Под окнами саратовской многоэтажки нашли тело парня Жителя Воскресенкого района заставили оплатить 27 штрафов, запретив ему продажу автомобиля Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян164
«Газпрому» перекрывают трубу595
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня66
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак3
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение