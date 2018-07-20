На улице Омская сняли карантин, который был установлен из-за заражённого бешенством хомяка

Об этом сказано в постановлении губернатора Саратовской области На территории радиусом 100 метров вокруг дома №1б были проведены мероприятия по ликвидации очага заболевания. Данный участок опасности более не представляет. Напомним, бывают случаи, когда переносчиками смертельного вируса становятся не только дикие, но и домашние животные. Например, недавно в Хвалынском районе был обнаружен бешенный кот на территории одного из подсобных хозяйств. За последнее время в Саратовской области риск подхватить инфекцию увеличился почти в пять раз. В связи с этим Управление Роспотребнадзора дало рекомендации о том, как обезопасить себя от этой угрозы.