Ещё
Вестибюли трёх станций метро закроются на выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вестибюли трёх станций метро закроются на выходные 

News.ru 1 час назад
Вестибюли трёх станций столичного метрополитена будут закрыты в пятницу, 20 июля, с 22:00 для ремонта. Для входа в подземку и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями.
Для москвичей и гостей столицы будет закрыт западный вестибюль станции «Рязанский проспект», а также южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». Об этом пишет Агентство «Москва». Помимо прочего, ремонт на станциях «Люблино» и «Марьино», а также «Орехово» продолжится и в будние дни — с 23 по 27 июля.
Южный вестибюль станции «Каховская» закроют для пассажиров с 2:00 21 июля и до открытия метрополитена 27 июля.
Ранее News.ru писал о том, что в столичном метро установили туалеты с привязкой к «Тройке».
News.ru: последние новости
Задержан второй предполагаемый убийца Тена Меркель собирает оружие Трампу «Челси» надеется на Бога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян164
«Газпрому» перекрывают трубу595
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня66
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак3
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение