Вестибюли трёх станций метро закроются на выходные

Вестибюли трёх станций столичного метрополитена будут закрыты в пятницу, 20 июля, с 22:00 для ремонта. Для входа в подземку и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями.

Для москвичей и гостей столицы будет закрыт западный вестибюль станции «Рязанский проспект», а также южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». Об этом пишет Агентство «Москва» . Помимо прочего, ремонт на станциях «Люблино» и «Марьино», а также «Орехово» продолжится и в будние дни — с 23 по 27 июля.

Южный вестибюль станции «Каховская» закроют для пассажиров с 2:00 21 июля и до открытия метрополитена 27 июля.

Ранее News.ru писал о том, что в столичном метро установили туалеты с привязкой к «Тройке».