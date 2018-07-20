Военные летчики Китая, Белоруссии и Казахстана прибывают на АрМИ-2018

«Авиадартс» пройдет с 29 июля по 11 августа под Рязанью

Белоруссии и Команды Китая Казахстана прибывают в Россию на международный этап конкурса «Авиадартс». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Два самолета H-6K дальней авиации Китая, совершив беспосадочный перелет, уже приземлились под Рязанью. Пришли и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Y-9», — сообщил в ведомстве.

Два китайских бомбардировщика JH-7А летят в Рязань с двумя промежуточными посадками в Новосибирске Екатеринбурге и вечером в пятницу тоже прибудут на аэродром Дягилево. Три самолета истребительной авиации J-10 прибудут в субботу утром.

«Прибыли и три Су-25 из Белоруссии. Три ударных вертолета Ми-24 и три транспортно-боевых Ми-8 белорусских ВВС также должны прибыть сегодня», — сообщили в Минобороны.

Вся команда из Казахстана прибудет в Россию 21 июля. Прилетят три истребителя Су-30СМ, три вертолета Ми-35 и тройка транспортно-боевых винтокрылых машин Ми-171.

«Все команды со следующей недели начнут подготовку к международному этапу конкурса: изучат районы полетов, подготовят технику и пройдут инструктажи по безопасности», — отметили в Минобороны

Вся российская сборная в составе 560 человек уже находится в Рязани, отметил представитель Минобороны. Это экипажи новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ, штурмовиков Су-25 и Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М и многофункциональных комплексов Су-34.

Российские боевые вертолеты представлены экипажами ударных Ми-35 и Ка-52, в резерве находятся «Ночные охотники» Ми-28Н. Готовятся к соревнованиям экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ5-1. Военно-транспортную авиацию представляют Ил-76, а дальнюю — бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее ТРК Звезда публиковал самую полную информацию о конкурсе «Авиадартс».