Коллекторов планируют обязать проверять данные о владельцах sim-карт

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Коллекторы и другие кредиторы при звонках должникам по поводу возврата долга обязаны будут проверить принадлежность номера мобильного телефона конкретному лицу, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Для проверки этих сведений, которые необходимы не только в сфере взыскания задолженности, планируется создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что одной из причин многочисленных жалоб граждан на финансовые организации является то, что по мобильному телефону им приходят требования об уплате задолженности за неизвестное им третье лицо. Это происходит из-за того, что операторы связи предоставляют ранее использовавшиеся sim-карты новым абонентам. «Эти же токсичные sim-карты существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами», — отмечается в записке.

Подтверждение через мобильный телефон также используется при упрощенной идентификации клиентов финансовых организаций в рамках «антиотмывочного» законодательства. Однако процедура порождает значительные риски, потому что недобросовестные клиенты приобретают sim-карты у нелегальных продавцов без представления покупателем документов, удостоверяющих личность.

Таким образом, в различных секторах финансового рынка возникают и нарастают сходные по своей природе риски совершения операций неуполномоченными на то людьми, либо теми, кто намеренно идет на правонарушение, используя ложную информацию о факте принадлежности номера мобильного телефона иному лицу.

Единая система

Согласно законопроекту, операторы связи будут присоединяться к единой информационной системе проверки сведений данных как о физлицах, так и о юрлицах и индивидуальных предпринимателях. Требования к этой системе, порядок доступа к информации, порядок и сроки ее предоставления операторами мобильной связи будут утверждаться правительством РФ , следует из проекта поправок.

Пользователями системы станут Банк России , банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и другие органы и организации, определяемые законом или правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.

Такая модель взаимодействия будет реализована на основе регулируемых правительством РФ тарифов и единого технологического решения, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Все необходимые технические аспекты функционирования, а также ее функциональные возможности были протестированы в ходе испытаний программного обеспечения в период с 16 октября по 28 декабря 2017 года специалистами ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» с участием заинтересованных кредитных организаций и операторов связи. Это учреждение в настоящий момент является оператором Базы данных перенесенных номеров.