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Земфира рассказала о своем отношении к рэпу
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Земфира рассказала о своем отношении к рэпу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певица Земфира, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о том, что по ее мнению сейчас в музыке актуальными трендами являются хип-хоп и рэп.
"Очевидно, что сейчас на коне хип-хоп, рэп, не знаю как правильно. Я размышляла над этим. Видимо в обществе появился спрос на не приукрашенные, нецензурированные тексты, «разговорные» стихи, если можно так выразиться. Появился запрос на новый вид поэзии", — написала Земфира.
Она отметила, что уверена, что в среде рэперов масса самобытных авторов, однако она не может комментировать, так как не слушает их.
"Ну и соответственно рок, как музыка протеста, уступил место рэпу. На время, потому что все циклично", — добавила она.
Ранее Земфира опубликовала вторую часть ответов на вопросы подписчиков и прокомментировала свои недавние высказывания в адрес исполнительниц Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Гречки (Анастасии Ивановой).
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