Земфира рассказала о своем отношении к рэпу

Певица Земфира, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о том, что по ее мнению сейчас в музыке актуальными трендами являются хип-хоп и рэп.

"Очевидно, что сейчас на коне хип-хоп, рэп, не знаю как правильно. Я размышляла над этим. Видимо в обществе появился спрос на не приукрашенные, нецензурированные тексты, «разговорные» стихи, если можно так выразиться. Появился запрос на новый вид поэзии", — написала Земфира.

Она отметила, что уверена, что в среде рэперов масса самобытных авторов, однако она не может комментировать, так как не слушает их.

"Ну и соответственно рок, как музыка протеста, уступил место рэпу. На время, потому что все циклично", — добавила она.