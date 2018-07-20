Турецкая Tupras сократила закупки иранской нефти на фоне санкций США

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Турецкая нефтеперерабатывающая и нефтетрейдинговая компания Tupras сокращала закупки иранской нефти с мая и будет придерживаться низких объемов поставок далее, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров.

Иран поставил по 4 партии нефти в месяц для Tupras объемом в 130 тысяч баррелей в день в мае и июне, что меньше обычных 6-8 партий в месяц", — пишет агентство со ссылкой на данные трейдинговых компаний. В первые четыре месяца года компания получала в среднем 187,196 тысячи баррелей иранской нефти в день каждый месяц.

В июле Tupras получит 3 груза, добавляют в агентстве.

По данным источника агентства, причиной сокращения поставок стало введение санкций США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана , в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

При этом источник добавляет, что при санкциях против Ирана Tupras сможет получать от 3 до 4 партий иранской нефти в месяц, как это было ранее при санкциях 2011 года.