Неуравновешенные парни подрались и устроили погром в московском супермаркете

Сначала они начали кричать, разбрасывать продукты с полок и кидаться ими в кассира, а потом устроили драку между собой. Когда охране вместе с пожилым администратором после продолжительных попыток удалось выпроводить их на улицу, хулиганы бросились в драку уже с ними. Администратора они били головой об асфальт.

Полицейских вызвали прохожие, ставшие свидетелями потасовки. Стражи порядка, прибывшим на место происшествия, задержали одного из вандалов.

Администратор, раненный в результате нападения написал заявление в полицию.