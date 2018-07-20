Неуравновешенные парни подрались и устроили погром в московском супермаркете 

Трое молодых людей устроили драку в супермаркете «Дикси» на улице Сальвадора Альенде в Москве, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Сначала они начали кричать, разбрасывать продукты с полок и кидаться ими в кассира, а потом устроили драку между собой. Когда охране вместе с пожилым администратором после продолжительных попыток удалось выпроводить их на улицу, хулиганы бросились в драку уже с ними. Администратора они били головой об асфальт.
Полицейских вызвали прохожие, ставшие свидетелями потасовки. Стражи порядка, прибывшим на место происшествия, задержали одного из вандалов.
Администратор, раненный в результате нападения написал заявление в полицию.
В Сочи 15 мужчин напали на трех человек в Лазаревском районе Сочи. Драка случилась без выяснения причин. Они били своих жертв арматурой, кастетом и дубиной вплоть до потери сознания.