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В результате патрулирования количество поджогов сократилось, — Сивохин
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В результате патрулирования количество поджогов сократилось, — Сивохин 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
19 июля глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин встретился с жителями поселка Народный, где с мая 2018 года неустановленные лица периодически поджигают хозяйственные постройки.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
«Ситуация с поджогами в поселке Народный контролируется ежедневно. В поимке поджигателя задействованы полиция, Росгвардия, члены народной дружины Сормовского района. Организовано патрулирование силовыми структурами, а также жителями поселка. Я хочу довести до сормовичей, что они не брошены, мониторинг ситуации в поселке Народный проходит регулярно. В результате патрулирования количество поджогов сократилось», — резюмировал Дмитрий Сивохин.
На встрече сормовичи также выразили беспокойство возможным строительством торговых объектов на месте сгоревших хозяйственных построек. Дмитрий Сивохин уверил, что оснований для беспокойства нет, поскольку участок под застройку жилого дома определен только один — в границах улицы Волжская.
Напомним, по итогам заседания Общественного совета при главе администрации Сормовского района 27 июня 2018 года было организовано патрулирование территории поселка Народный
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