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На озеленение Ростова в 2019 году потратят минимум 500 миллионов
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На озеленение Ростова в 2019 году потратят минимум 500 миллионов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
К ЧМ городские власти высадили деревья в Левобережном парке
Глава города Виталий Кушнарев пообещал сохранить объем финансирования на озеленения Ростова даже после ЧМ. При этом он отметил, что так же много тратить на инфраструктуру, как в 2018 году.
По словам Кушнарева, в этом году расходы администрации увеличились по всем направлениям: от озеленения до объектов инфраструктуры. Кроме того, высадку деревьев финансировали и региональные власти.
— По некоторым параметрам уровень расходов сохранить не удастся — мы не построим аэропортов и стадионов. А вот вопросах озеленения и благоустройства это можно сохранить на прежнем уровне. Около 500 млн мы потратили на озеленение, и стоит задача сохранить этот уровень расходов, — рассказал Кушнарев.
Только на Большой Садовой перед ЧМ высадили 122 дерева и больше 20 тысяч кустарников. А в Левобережном парке, который открыли в этом году, посадили тысячу деревьев и восемь тысяч кустарников.
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