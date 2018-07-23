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Блогер Варламов нашел лучший газон России в Екатеринбурге
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Блогер Варламов нашел лучший газон России в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Один из топовых блогеров страны Илья Варламов обратил внимание пользователей своего канала YouTube на газон в Екатеринбурге, назвав его самым лучшим в стране. И пообщался с его создателем, сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Создателем газона на перекрестке улиц Малышева и Гоголя оказался екатеринбургский предприниматель Юрий Окунев. По своей инициативе бизнесмен благоустроил небольшой участок в центре города по всем европейским стандартам. «Я езжу по этой улице от офиса к дому. И каждый раз на этом газоне парковались машины, со временем образовалась яма. Я сказал: „Давайте, сделаю“. Нанял молодых парней, поскольку не являюсь специалистом в благоустройстве и заплатил им за проект 60 тысяч рублей. Фактически этот газон — это лабораторная работа», — признался Юрий Окунев блогеру.
По словам одного из создателей проекта газона, промышленного дизайнера Ильи Полянских, все, что им потребовалось — это изучить европейские СНИПы, принятые в 2014 году. «Они рассчитаны на 50-летнее обслуживание без ремонта», — рассказал дизайнер.
В итоге благодаря усилиям бизнесмена, на небольшом участке появился современный газон, восхитивший российского блогера. «Ребята, это лучший газон в Екатеринбурге. Это тот самый знаменитый газон, который просто сделали правильно. Возможно, это единственное место в Екатеринбурге, которое сделали правильно. Чудо!», — резюмировал Илья Варламов, в итоге назвавший эту работу по благоустройству лучшей в России.
Кроме того, на видео предприниматель объясняет бесхитростные секреты такого газона. По его словам, для этого нужно было сделать раствор между бордюром и газоном, сделать его ниже уровня газона и озеленить его.
Уместно отметить, что Илья Варламов — частый гость в Екатеринбурге. В последний раз он приезжал в уральскую столицу для того, чтобы посмотреть, как город благоустроился к Чемпионату мира по футболу. И нашел больше минусов, чем плюсов.
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