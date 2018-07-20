18 дерзких иллюстраций о любви, которые рассмешат вас

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», — говорил великий Лев Толстой . И многие семейные художники любят подтверждать эту истину, рисуя забавные иллюстрации, посвящённые радостям и трудностям жизни в семье. Африканский иллюстратор из Ганы , известный в Сети под псевдонимом Poka Arts, создаёт остроумные и правдивые рисунки с участием своей любимой жены и детей, и на них невозможно смотреть без смеха.

1. Сначала любовь выглядит страной чудес 2. А будущая семейная жизнь обещает быть полной удовольствий 3. Но у судьбы обычно свои планы 4. Не успеешь и глазом моргнуть, как твоя жизнь превращается вот в такие утренние пробуждения 5. Но несмотря на трудности, каждый из этих периодов прекрасен по-своему 6. Главное найти себе увлечение для души 7. Ведь любить — это не так-то просто

— Мы опаздываем!

— Минутку!

8. Вечный вопрос: «Я толстая в этих джинсах?» 9. А потом она садится на диету 10. Будь осторожен, жена-визажист может отомстить 11. Главное — поддерживать друг друга всегда 12. Ругаются все, нужно не позволить эгоизму разрушить отношения 13. Ведь в жизни столько прекрасных моментов, ради которых стоит жить 14. Иногда нужно и поскучать друг по другу 15. Чтобы потом радоваться долгожданной встрече 16. Вместе даже мокнуть под одним зонтом веселее 17. А делать друг другу сюрпризы — отдельное удовольствие 18. В конце концов, любовь — самая важная штука в жизни

Рисунки и комиксы часто описывают современные реалии, радости и парадоксы жизни гораздо нагляднее, чем слова.

Ламповые иллюстрации лучше всего демонстрируют, что счастье в семейной жизни заключается в мелочах.

Каждый, кто состоит или состоял в отношениях, найдёт себя в остроумных комиксах, которые показывают жизнь с женой, ежедневные забавы, радости и горести.

А иногда любовь можно изобразить всего в 7 иллюстрациях, каждая из которых растрогает того, кто когда-либо любил.