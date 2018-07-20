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Пострадавший от отравления в Эймсбери выписан из больницы
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Пострадавший от отравления в Эймсбери выписан из больницы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Рада подтвердить, что сегодня Чарльз Роули был выписан из больницы, — цитирует Sky News заявление Лорны Уилкинсон, главы отделения сестринского ухода больницы Солсбери. — Чарли прошел через ужасные испытания, которые большинству из нас и представить невозможно».
Уилкинсон также отметила, что своим выздоровлением Роули обязан «замечательной команде больницы».
"Мы рады, что господин Роули чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу, — приводит агентство слова представителя министерства здравоохранения Великобритании Пола Косфорда. — Чтобы развеять возможные сомнения, уверяю, что выписка из больницы господина Роули не представляет угрозы чьему-либо здоровью".
Напомним, что в начале июля в городе Эймсбери были отравлены Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс в результате инцидента не выжила. В Лондоне предположили связь между этим происшествием и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в соседнем Солсбери.
Неделю назад британская полиция нашла флакон с остатками вещества типа А-234 в доме Роули.
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