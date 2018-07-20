Падение с дивана стало причиной смерти младенца на Южном Урале 

Трёхмесячный ребёнок умер в Челябинской области после падения с дивана, пишет газета «Горняцкая правда».
Инцидент произошёл 20 июля в посёлке Роза города Коркино. В ночное время девочка в возрасте трёх месяцев неожиданно для взрослых упала с дивана. Родители вызвали скорую помощь. Однако травмы, полученные малышкой, оказались несовместимы с жизнью. Приехавшие медики лишь констатировли смерть.
Южноуральские следователи начали проверку по факту гибели ребёнка. Тело девочки отправили на экспертизу. Следователи выясняют, как родители допустили трагедию.
Напомним, на днях областной суд отправил многодетную мать из Троицка в колонию за убийство шестого ребёнка.