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Фонд ОМС запросил у кабмина более 400 млрд рублей на врачей
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Фонд ОМС запросил у кабмина более 400 млрд рублей на врачей 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Как передаёт РБК, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил свою дополнительную потребность в госфинансировании в 416 млрд рублей на следующие три года. До этого было запланировано перечислить из бюджета в распоряжение организации 531 млрд рублей.
Издание отмечает, что с нынешнего года средняя зарплата врачей, по официальной статистике, достигла 200 процентов от средних трудовых доходов по стране. Правительство решило, что такое соотношение нужно сохранить и в последующие три года. На 2019 год у фонда есть собственные средства для выполнения указанной задачи, однако на 2020-2021 денег не хватит.
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