Фонд ОМС попросил у правительства РФ более 400 млрд рублей на зарплаты для врачей

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования нуждается ещё в 416 млрд рублей дополнительно к уже выделенным из госбюджета 531 млрд Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает РБК.

Предполагается, что большая часть суммы покроет расходы, связанные с увеличением численности медработников и зарплат врачей. На эти цели планируется направить около 384 млрд рублей из дополнительного финансирования.

В частности, 33,2 млрд рублей в 2020 году и 38,5 млрд в 2021 требуются фонду, чтобы обеспечить запланированные темпы роста зарплат квалифицированных специалистов, а также младшего и среднего медперсонала. В 2019 году у фонда имеются собственные деньги для выполнения этой задачи, а на 2020–2021 годы средств недостаточно.

Кроме того, Минздрав предложил «поэтапное увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала». Это влечёт за собой увеличение расходов фонда ОМС. В частности, чтобы решить эту задачу, фонду потребуется 52,7 млрд руб. в 2019 году, 100,5 млрд руб. в 2020 году и 158,7 млрд руб. в 2021 году.

Трансферты в бюджет ФФОМС из федерального бюджета в ближайшие три года составят почти 531 млрд руб. Это больше, чем планировалось в 2018–2020 годы, прежде всего из-за нового общероссийского проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Так, на оказание помощи таким больным понадобится 70 млрд руб. в 2019 году и 120–140 млрд руб. в последующие два года.

Предполагается, что фонд ОМС потратит 100,8 млрд руб. в 2019 году и 110–115 млрд руб. в 2020–2021 годах на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. На эти цели необходимы средства из федерального бюджета в объёме 175 млрд руб. в 2020–2021 годах.