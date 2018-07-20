Меркель собирает оружие Трампу

Евросоюз намерен объединить расходы отдельных стран на оборону и создать единую систему вооружений. Благодаря этому европейское оружие сможет успешно конкурировать с американским, полагают лидеры крупнейших стран ЕС.

«Сейчас у европейских армий есть 178 видов оружия, а у американцев — меньше 50-ти. Вы можете видеть, как неэффективно расходуются наши деньги. Мы договорились в ближайшие годы и десятилетия объединить системы в одну общую», — цитирует агентство Reuters слова немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Глава правительства ФРГ провела аналогию с производителем гражданской авиации Airbus, который, будучи де-факто общеевропейской компанией, успешно конкурирует с американскими авиалайнерами. Она полагает, что запланированные меры окажут аналогичное влияние на европейские оборонные компании.

Способность европейских производителей оружия составить достойную конкуренцию американским под большим сомнением, отметил в комментарии News.ru эксперт РИСИ Сергей Ермаков . «Европейские проекты в рамках единой политики в области безопасности и обороны идут в фарватере натовской политики, где доминируют Соединённые Штаты ». Европейцы действительно планируют с помощью объединения поддержать свою военную промышленность, об этом можно судить и по деятельности Европейского оборонного агентства, и по созданию единого оборонного фонда. Дональд Трамп не возражает против этого, наоборот, он подталкивал европейские страны к этим шагам, но оставляя при этом за собой право лоббировать интересы американских производителей вооружения, заметил Ермаков.

Эксперт обратил внимание, что европейские государства сейчас стараются облегчить себе задачу, объединяя усилия, чтобы выполнить озвученные Дональдом Трампом на брюссельском саммите требования по увеличению расходов на оборону. «Необходимость сокращения номенклатуры европейских вооружений для оптимизации расходов давно назрела. Так что в той части озвученных Меркель планов, которая соответствует общенатовским интересам, существенные результаты будут достигнуты уже в ближайшее время».