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ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков
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ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков в секторе Газа якобы в ответ на «серьезный пограничный инцидент». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.
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