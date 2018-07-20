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ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков
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ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков
ТК «Звезда»
30 минут назад
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ТК «Звезда»
ВВС
Израиля
начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков в секторе Газа якобы в ответ на «серьезный пограничный инцидент». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.
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