В Челябинске митинг против пенсионной реформы собрал около 100 человек

Вечером 20 июля возле ледовой арены «Трактор» прошёл митинг против пенсионной реформы, который назвали «За права человека». На акцию, согласованную администрацией Челябинска , пришли не больше 150 человек. Хотя по задумке организаторов митинга участниками должны были стать несколько тысяч челябинцев. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Главной темой митинга стал протест против новой пенсионной реформы

Впрочем, были и те, кто митинговал против строительства ГОКа

Митинг согласовала администрация Челябинска

По примерным подсчётам, в акции приняли участие около 150 человек

Люди приготовили плакаты

В своих плакатах челябинцы просят отказаться от идеи увеличения пенсионного возраста

К изготовлению плакатов горожане подошли с креативом

Садоводы СНТ «Петушок» пришли на митинг отстоять свои дома от сноса ради дороги

Организаторы акции ожидали увидеть несколько тысяч человек

В день проведения челябинского митинга президент Владимир Путин , находящийся сейчас в Калининграде на встрече с волонтёрами, заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста в стране.

В середине июня правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Делать это планируют поэтапно, начиная с 2019 года. После такой новости челябинцы вместе со всей Россией задумались — а кем работать в 60 лет? Затем по всей стране пошла волна митингов против повышения пенсионного возраста.

19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении пенсионного возраста. Впереди ещё второе и третье чтение, одобрение Советом Федерации и подписание закона президентом страны. А пока по горячим следам разбираемся, как голосовали представители Челябинской области в парламенте, а также что известные южноуральцы говорили о пенсионной реформе.

Обсуждения пенсионной реформы ни на минуту не прекращаются. Ранее мы поговорили с шестью работающими южноуральскими пенсионерами и выяснили, почему они продолжают трудиться. А также спросили об их отношении к пенсионной реформе — не одобрил её никто.

Хронология событий: как Челябинск принял новую реформу, читайте в наших публикациях.