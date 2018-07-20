Следователи закончили расследование дела екатеринбургского фитнес-тренера, обвиняемого в педофилии 

Следователи закончили расследование уголовного дела против екатеринбургского фитнес-тренера Алексея, обвиняемого в педофилии после того, как он посидел на диване с маленькой девочкой.
По словам жены Алексея Ольги, На ознакомление с материалами уголовного дела, состоящими из 1000 страниц, мужчине дали 10 дней. Сторона подозреваемого попыталась увеличить этот срок ещё на 10 дней, но суд это делать не стал.
— Следствие хочет ограничить Алексея в ознакомлении с материалами уголовного дела. Нарушают его права. Сегодня как раз был суд по ограничению с ознакомлением. Время ознакомления ограничили и предоставили ещё три дня, хотя мы просили 10, — рассказала Ольга.
Женщина утверждает, что следователи стремятся быстрее отправить уголовное дело в суд, так как у них нарушены сроки следственных действий.
— Как можно так ограничивать человека, когда решается его жизнь и судьба? Это ведь не художественная литература, а материалы, которые требуют внимательного ознакомления и анализа прочитанного, — негодует Ольга.
Также, по её словам, следствие нарушает права Алексея. В выходной день его не хотели выпускать на обед и не предоставляли свидание с мамой. До этого следователь запретил Алексею видеться с женой.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области комментировать на какой стадии сейчас находится уголовное дело отказались.
Напомним, мужчина уже восемь месяцев находится в СИЗО. Его жена заявляет, что дело против него сфабриковано. Жена фитнес-тренера и его клиенты обращалась в администрацию президента с требованием прекратить уголовное дело. В июне мужчине продлили арест, а недавно в дело Алексея вмешались московские следователи.