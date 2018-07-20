6 причин сменить бег на плавание

Плавание поможет прокачать мышцы, превратит вас в богиню кардио и повернет время вспять, остановив процессы старения. Вам требуются дополнительные аргументы в пользу фитнеса в воде? Вы получите их прямо сейчас.

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Причина №1: плавание — это микс силовых и кардионагрузок

Причина №2: плавание делает вас умнее

Причина №3: плавание заставляет работать те мышцы, которые обычно «сачкуют»

Причина №4 плавание поворачивает время вспять

Причина №5: плавание избавляет от стресса

Причина №6: плавание убережет от травм

Причина №1: плавание — это микс силовых и кардионагрузок

В плавании, если вы не двигаетесь без остановки, вы идете ко дну. (в отличие от зала, тут невозможны долгие перерывы между подходами!). «Вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, — объясняет Джеф Уолтон, владелец студии Tailwind Endurance в Нью-Йорке . — Так что вашим мышцам приходится постоянно работать на сопротивление.

Кроме того, увеличивая вашу способность эффективно использовать кислород, плавание повышает вашу выносливость». Это отличная новость, для тех, кто поставил себе целью пробежать первый марафон в этом году: уроки плавания помогут вам бежать быстрее и без одышки.

В издании Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports были опубликованы результаты исследования, которые показали, что бегуны, регулярно занимающиеся в бассейне, повысили экономичность бега на 6% уже после 12 уроков в воде. Еще один бонус подобных тренировок: во время плавания вы нагружаете ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, бедра и мышцы плечи — именно они задействованы в беге и от их работы зависит ваша результативность на беговой дорожке!

Причина №2: плавание делает вас умнее

Во время занятий в воде приток крови к мозгу увеличивается на 14%, об этом говорит исследование, опубликованное в издании Journal of Physiology. Ученые считают, что это происходит за счет давления воды на грудную клетку, что, в свою очередь, улучшает приток крови к мозгу.

Причина №3: плавание заставляет работать те мышцы, которые обычно «сачкуют»

«Вы же не сидите целый день в офисе с поднятыми вверх руками?, — объясняет Уолтон. — Но когда вы находитесь в бассейне, вам приходится минимум 40 минут проводить именно в таком положении, а значит в работу включаются игнорируемые в обычной жизни широчайшие мышцы спины, дельты и трапециевидные мышцы». Плюс к этому, большую часть занятия вам приходиться балансировать на поверхности воды, что помогает развивать глубокие мышцы-стабилизаторы и мышцы поясничного отдела спины, которые женщины редко нагружают на обычных силовых тренировках.

Причина №4 плавание поворачивает время вспять

Согласно исследованиям Indiana University биологический возраст пловцов на 20 лет меньше, чем у тех, кто большую часть предпочитает крутить педали велосипеда. Ученые говорят, что плавание нормализует кровяное давление, уровень холестерина в крови, помогает наладить работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Даже в 70 лет физически здоровый человек всегда выглядит моложе своих сверстников, страдающих от десятка недугов.

Причина №5: плавание избавляет от стресса

Любые упражнения влияют на выработку эндорфинов, снижая уровень стресса. «Но у плавания есть свое оружие против стресса, — говорит Уолтон. По данным исследования, опубликованного в журнале Physiology and Pharmacology, при погружении в воду снижается количество сенсорной информации, которая бомбардирует наш организм, лишая его спокойствия. Ученые выяснили, что регулярные сеансы флоатинга облегчают симптомы у пациентов, страдающих от болезней, связанных с хроническим стрессом. Неудивительно, что вы любите после тяжелого дня полежать в теплой ванне.

Причина №6: плавание убережет от травм

Да, плавание — отличная тренировка для травмированных спортсменов, которые нуждаются в восстановлении суставов. „Вы можете проводить в бассейне высокоинтенсивные тренировки на регулярной основе без опасений травмироваться“, — говорит Уолтон. Кроме того, исследование, опубликованное в International Journal of Sports Medicine показало, что плавание помогает быстрее восстановиться организму после тяжелой тренировки.