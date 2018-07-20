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Стивен Сигал побывал в детской больнице района Северное Тушино
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Стивен Сигал побывал в детской больнице района Северное Тушино 

Префектура СЗАО города Москвы 33 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На днях Детскую городскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой на улице Героев Панфиловцев посетил известный американский киноактёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал. Он давно знаком с главным врачом Исмаилом Османовым и приехал в больницу по его приглашению.
Главный врач провел своего гостя по клинике, рассказав о современных возможностях оказания помощи детям в Москве. Актер был так впечатлен масштабами больницы, уровнем ее оснащения и оказания медицинской помощи, что на следующий день привел сюда на диспансеризацию своего ребенка.
Стивен Сигал также посетил ряд отделений больницы, пообщался с маленькими пациентами и дал согласие войти в Общественный совет при ДГКБ им. Башляевой.
— Было очень приятно видеть неравнодушное отношение актера к больным детям. Мы будем приглашать Стивена к участию во многих наших социальных проектах, в том числе в фестивале «Здоровье и безопасность детей», приуроченном ко Дню защиты детей, — прокомментировал главный врач больницы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.
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