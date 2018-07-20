В Калининграде напутствовали выпускников университета МВД

Торжество прошло у мемориала 1200 воинам-гвардейцам.

По установившейся традиции первыми получили дипломы слушатели, окончившие филиал с отличием.

Со словами поздравления к молодым лейтенантам обратилась Марина Оргеева. Она пожелала выпускникам вуза крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и профессиональных успехов в благородном деле служения Отечеству.

Слова благодарности Марина Оргеева сказала в адрес преподавателей филиала, педагогов, наставников, вложивших все свои знания и опыт в будущих офицеров. Как было отмечено, учебное заведение передает в органы внутренних дел не просто высококвалифицированных юристов, а всесторонне развитых полицейских новой формации, среди которых много победителей конкурсов научных работ и отличных спортсменов. Многие, еще в период учебы, успели отличиться в раскрытии и расследовании преступлений.

Председатель облдумы особо отметила работу личного состава филиала в период проведения в Калининграде игр чемпионата мира по футболу, прошедших на высоком уровне безопасности и комфорта для многочисленных гостей янтарного края.