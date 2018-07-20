Ещё
В Калининграде напутствовали выпускников университета МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде напутствовали выпускников университета МВД 

Мой Калининград 33 минуты назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде сегодня, 20 июля 2018 года, председатель областной думы Марина Оргеева приняла участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.
Торжество прошло у мемориала 1200 воинам-гвардейцам.
По установившейся традиции первыми получили дипломы слушатели, окончившие филиал с отличием.
Со словами поздравления к молодым лейтенантам обратилась Марина Оргеева. Она пожелала выпускникам вуза крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и профессиональных успехов в благородном деле служения Отечеству.
Слова благодарности Марина Оргеева сказала в адрес преподавателей филиала, педагогов, наставников, вложивших все свои знания и опыт в будущих офицеров. Как было отмечено, учебное заведение передает в органы внутренних дел не просто высококвалифицированных юристов, а всесторонне развитых полицейских новой формации, среди которых много победителей конкурсов научных работ и отличных спортсменов. Многие, еще в период учебы, успели отличиться в раскрытии и расследовании преступлений.
Председатель облдумы особо отметила работу личного состава филиала в период проведения в Калининграде игр чемпионата мира по футболу, прошедших на высоком уровне безопасности и комфорта для многочисленных гостей янтарного края.
Мой Калининград: последние новости
Бешенство: в Калининградской области антирабическое лечение за полгода получили 1068 человек Прокурором выявлены нарушения закона в Центральной районной больнице В девяти из десяти проб почвы выявлен мышьяк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу222
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня26
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1234
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак37
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение