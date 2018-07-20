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Папа Римский принял отставку викария Гондураса после секс-скандала
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Папа Римский принял отставку викария Гондураса после секс-скандала 

РИА Новости 41 минуту назад
РИМ, 20 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял отставку викарного епископа архиепархии столицы Гондураса Тегусигальпы, замешанного в сексуальном скандале.
Хосе Хуан Пинеда, занимавший должность ауксилиария, или вспомогательного епископа, считался вторым лицом архиепархии после возглавляющего ее кардинала Оскара Родриреса Марадьяги. Он, в свою очередь, входил в совет девяти кардиналов, помогавших папе Франциску при проведении реформы Римской Курии.
Об отставке священнослужителя, не называя ее причин, в пятницу сообщила служба печати Святого престола.
В марте католическое издание National Catholic Register сообщило, что двое бывших семинаристов обвинили Пинеду в сексуальных домогательствах.
Кроме того, архиепископ Марадьяга подозревается в финансовых нарушениях на крупную сумму. Как утверждает журнал Espresso, он якобы вложил 1,2 миллиона долларов в ряд лондонской инвесткомпаний, однако большая часть эти средств оказалась впоследствии потеряна. В конце декабря прошлого года Ватикан сообщил, что папа Франциск отправил в Гондурас своего соотечественника, епископа на пенсии Хорхе Касаретто, чтобы на месте разобраться с финансовыми делами крупной латиноамериканской архиепархии.
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