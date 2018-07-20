Папа Римский принял отставку викария Гондураса после секс-скандала

Хосе Хуан Пинеда, занимавший должность ауксилиария, или вспомогательного епископа, считался вторым лицом архиепархии после возглавляющего ее кардинала Оскара Родриреса Марадьяги. Он, в свою очередь, входил в совет девяти кардиналов, помогавших папе Франциску при проведении реформы Римской Курии.

Об отставке священнослужителя, не называя ее причин, в пятницу сообщила служба печати Святого престола

В марте католическое издание National Catholic Register сообщило, что двое бывших семинаристов обвинили Пинеду в сексуальных домогательствах.

Кроме того, архиепископ Марадьяга подозревается в финансовых нарушениях на крупную сумму. Как утверждает журнал Espresso, он якобы вложил 1,2 миллиона долларов в ряд лондонской инвесткомпаний, однако большая часть эти средств оказалась впоследствии потеряна. В конце декабря прошлого года Ватикан сообщил, что папа Франциск отправил в Гондурас своего соотечественника, епископа на пенсии Хорхе Касаретто, чтобы на месте разобраться с финансовыми делами крупной латиноамериканской архиепархии.