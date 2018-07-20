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Воронежская область примет участие во всех программах нацпроекта здравоохранения
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Воронежская область примет участие во всех программах нацпроекта здравоохранения 

ТАСС 40 минут назад
ВОРОНЕЖ, 20 июля. /ТАСС/. Воронежская область примет участие во всех восьми федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение», об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила журналистам в пятницу в входе рабочего визита в регион.
"В Воронежской области очень хорошие наработки по дистанционному контролю факторов риска у лиц с хроническими заболеваниями, таких как гипертоническая болезнь, и два пилотных проекта, которые проходили в Воронежской области, показали, что мониторные подходы позволяют взять под контроль и профилактировать гипертонические кризы, за шесть месяце в два раза снизить число инсультов. Этот пример будет использовать вся страна. И мы считаем, что Воронежская область должна принять участие во всех восьми проектах нацпроекта «Здравоохранение», — сказала Скворцова.
Как рассказала министр, нацпроект «Здравоохранение» «в целом одобрен правительством 10 июля». В него вошли восемь федеральных проектов: совершенствование медико-санитарной помощи в качестве, доступности и развитии разных видов профилактики, по борьбе с сердечно-сосудистыми, с онкологическими заболеваниями, по развитию детского здравоохранения, по подготовке кадров и повышению квалификации, по развитию отраслевых национальных медицинских исследовательских центров, цифровизации здравоохранения, развитию медицинского туризма.
"В экспорте медицинских услуг у нас огромный потенциал, потому что за два года мы увеличили объем иностранных пациентов с 20 до более 110 тыс., и это привело к нам в систему на развитие медицинских организаций более $250 млн", — добавила Скворцова.
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