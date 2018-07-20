Воронежская область может принять участие в нацпроекте «Здравоохранение»

На встрече с руководителями территориальных управлений Роспотребнадзора Росздравнадзора , главными врачи основных медицинских учреждений области и представителями страховых компаний Скворцова отметила хорошие показатели сферы здравоохранения Воронежской области по ряду ключевых позиций.

Так, по ее словам, с 2014 года на 7% снизилась общая смертность. Показатель младенческой смертности — 4,8 на 1000 родившихся живыми — ниже среднероссийского, практически нулевая материнская смертность. Есть тенденция к снижению смертности от основных причин — сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Благодаря реализации одного из пилотных проектов по дистанционному контролю факторов риска, у лиц с хроническими заболеваниями за шесть месяцев в два раза снизилось число инсультов. По словам Скворцовой, опыт Воронежской области будет растиражирован в другие регионы России.

"Мы считаем, что Воронежская область должна принять участие во всех восьми федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение». По всем направлениям будут предприняты дополнительные серьезные шаги, и к 2021 году на территории области не останется населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи", — сообщила министр здравоохранения РФ.

Скворцова добавила, что также увеличится число профилактических осмотров, будут организованы центральные диспетчерские скорой помощи и санитарной авиации, и время доставки больных в экстренной ситуации при этом станет минимальным — не более «золотого часа».

Кроме того, глава минздрава рассказала о планах по переоснащению первичных отделений и региональных сосудистых центров (появится дополнительное оборудование и возможность проводить экстренные операции) и детских поликлиник, а также затронула вопрос строительства нового хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера.

"Сейчас Воронежская область завершает подготовку проектно-сметной документации, и как только она будет завершена, объект будет включен в федеральный проект. Предстоит огромная работа. Мы видим, что в регионе чрезвычайно профессиональные медицинские специалисты, прекрасный медицинский вуз — есть все, чтобы мы могли успешно реализовать планы и вывести российскую и воронежскую медицину на новый качественный уровень", — сказала Скворцова.