Губернатор: стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для клуба «Балтика»

КАЛИНИНГРАД , 20 июля. / ТАСС /. Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для местного футбольного клуба «Балтика». Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

"Стадион «Калининград», в первую очередь, будет домашним для футбольных клубов, в нашем случае — футбольный клуб «Балтика», который играет в ФНЛ", — сказал Алиханов, отметив, что с учетом географического положения региона, власти региона рассматривают перспективу его развития как многофункционального центра, который сможет принимать не только спортивные, но и развлекательные, событийные, выставочные мероприятия.

По его словам, арена может стать серьезным стимулом для развития спортивного и событийного туризма. На его базе планируется создать музей спорта, в помещении стадиона предполагается выделение площадок для фитнеса, на несколько тысяч квадратных метров, спортивно-досуговые клубы, центры детских и молодежных объединений, а также для коммерческой аренды.

"На наш взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность создания [на площадях стадиона] образовательных детских центров и детских технопарков — то есть подтрибунные помещения вполне допускают и такие возможности", — добавил Алиханов.

Губернатор отметил, что регион планирует создание в регионе академии футбола, но регион планирует развитие других видов спорта, в частности легкой атлетики и регби.

Касаясь управления стадионом, Алиханов сообщил, что регион рассматривает возможность создания специальной структуры, которая будет учреждаться региональным правительством и заниматься вопросами содержания и эксплуатации арены.

Стадион «Калининград»