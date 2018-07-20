Губернатор: стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для клуба «Балтика» 

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для местного футбольного клуба «Балтика». Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.
"Стадион «Калининград», в первую очередь, будет домашним для футбольных клубов, в нашем случае — футбольный клуб «Балтика», который играет в ФНЛ", — сказал Алиханов, отметив, что с учетом географического положения региона, власти региона рассматривают перспективу его развития как многофункционального центра, который сможет принимать не только спортивные, но и развлекательные, событийные, выставочные мероприятия.
По его словам, арена может стать серьезным стимулом для развития спортивного и событийного туризма. На его базе планируется создать музей спорта, в помещении стадиона предполагается выделение площадок для фитнеса, на несколько тысяч квадратных метров, спортивно-досуговые клубы, центры детских и молодежных объединений, а также для коммерческой аренды.
"На наш взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность создания [на площадях стадиона] образовательных детских центров и детских технопарков — то есть подтрибунные помещения вполне допускают и такие возможности", — добавил Алиханов.
Губернатор отметил, что регион планирует создание в регионе академии футбола, но регион планирует развитие других видов спорта, в частности легкой атлетики и регби.
Касаясь управления стадионом, Алиханов сообщил, что регион рассматривает возможность создания специальной структуры, которая будет учреждаться региональным правительством и заниматься вопросами содержания и эксплуатации арены.
Стадион «Калининград»
Стадион «Калининград» построен на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Это пятиэтажное здание (с учетом технического этажа) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. На арене, которая вмещает 43 319 зрителей, прошли матчи ЧМ-2018 Хорватия — Нигерия (2:0), Швейцария — Сербия (2:1), Испания — Марокко (2:2) и Бельгия — Англия (1:0).