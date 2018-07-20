5 вредных привычек, которые просто необходимы вашему здоровью

Исследования многих ученых уже реабилитировали некоторые вредные привычки, признав их не только безопасными, но и полезными для здоровья. Так, например, шоколад практически обязателен для всех, кто хочет дольше оставаться молодым и здоровым, а красное вино — залог хорошей работы сосудов и сердца. Пришло время выпустить на волю и другие «плохие» привычки — поверьте, они нам просто необходимы!Впадать в ярость

Контролируемый гнев может стать своего рода тонизирующим средством не только для тела, но и для ума. Так, некоторые исследования продемонстрировали, что гнев — в отличие от страха или стресса — почти не вызывает прилив стрессового гормона кортизола, который негативно влияет на организм, зато благотворно сказывается на креативных способностях. Так что время от времени спускать пар — отличная идея. Вы можете быть плохой, плохой девочкой!Злоупотреблять кофе

Три чашечки крепкого черного кофе — ваш обязательный ежедневный минимум. И можете выплеснуть горячий напиток на брюки тому, кто попытается вас убедить, что кофе — вреден. Если пить кофе каждый день, то можно существенно снизить риск развития таких серьезных болезней, как диабет второго типа, болезнь Паркинсона и даже некоторые виды рака. Кроме того, в кофе намного больше антиоксидантов, чем в любых других продуктах. Главное, не добавлять сахар, молоко или жирные сливки. Быть неряхой

Ваша мама до сих пор недовольно поджимает губы, попав в вашу квартиру или увидев незаправленную кровать? Расскажите ей, что недавно проведенное исследование подтвердило: те, кто забывают убрать кровать утром, дольше живут и меньше болеют. Дело в том, что под ровно разглаженным одеялом аллергены и пылевые бактерии чувствуют себя намного вольготнее и активнее размножаются. И вообще, для здоровья намного полезнее жить не в стерильно убранной квартире, а там, где порядок поддерживается — но не чрезмерно. Пить пиво

Вот чего вы точно не знали: пиво может быть намного более действенным средством для профилактики болезней сердца, чем красное вино. Как показали результаты исследования, проведенного в Калифорнийском университете, антикоррозионные вещества, содержащиеся в солоде, очень эффективно защищают сердце и сосуды. Кроме того, витамин В6, которого так же очень много в ячмене, защищает сосуды и помогает укрепить кости. В общем, одна порция пива в день вам просто необходима — считайте это предписанием врача!Сидеть в интернете

Серфинг в сети — не такое плохое и бесполезное занятие, как мы привыкли думать. Как показали результаты исследования, проведенного в Калифорнийском университете, активный поиск информации в интернете стимулирует мозговые центры, которые часто остаются незадействованным, и в итоге усиливает наши способности принимать решения и находить неожиданные ответы. Так что не ругайте себя, если слишком часто отвлекаетесь на фейсбук в течение дня — вы просто делаете все возможное, чтобы работать еще эффективнее!