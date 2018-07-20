Ещё
В странах СНГ проверят работу системы взаимного оповещения о ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В странах СНГ проверят работу системы взаимного оповещения о ЧС 

Мир24 42 минуты назад
Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве стран СНГ должен стать обмен опытом между спасателями, передает телеканал «МИР 24».
Об этом сегодня говорили в Минске на заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям. Прежде всего, спасательные подразделения должны проводить совместные учения и тренировки. Участники встречи отметили — за последние годы службы МЧС накопили хороший опыт во время работы в критических ситуациях, в том числе с применением высоких технологий.
«Очень важно в любой ситуации действовать совместно, важно сотрудничество наших людей, сопряжение их знаний и умений, техники, оборудования, оказание поддержки друг другу. МЧС Беларуси активно отзывается на любую просьбу. Ежегодно мы направляемся для оказания помощи в другие страны. В прошлом году были в Грузии, в России, сегодня работаем в Турции. Поэтому очень важен обмен передовыми технологиями для того, чтобы эффективно решать и оказывать помощь людям, которые попадают в беду», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко.
Также участники встречи договорились, что проведут специальные проверки, которые позволят выяснить, как на территории стран Содружества работает система взаимного оповещения о чрезвычайных ситуациях.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин высказал свое мнение по поводу закона о повышении пенсий СМИ: задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена В Египте приступили к вскрытию таинственного черного саркофага
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу222
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня26
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1234
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак37
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение