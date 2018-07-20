В странах СНГ проверят работу системы взаимного оповещения о ЧС

Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве стран СНГ должен стать обмен опытом между спасателями, передает телеканал «МИР 24».

Об этом сегодня говорили в Минске на заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям. Прежде всего, спасательные подразделения должны проводить совместные учения и тренировки. Участники встречи отметили — за последние годы службы МЧС накопили хороший опыт во время работы в критических ситуациях, в том числе с применением высоких технологий.

«Очень важно в любой ситуации действовать совместно, важно сотрудничество наших людей, сопряжение их знаний и умений, техники, оборудования, оказание поддержки друг другу. МЧС Беларуси активно отзывается на любую просьбу. Ежегодно мы направляемся для оказания помощи в другие страны. В прошлом году были в Грузии , в России , сегодня работаем в Турции . Поэтому очень важен обмен передовыми технологиями для того, чтобы эффективно решать и оказывать помощь людям, которые попадают в беду», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко.

Также участники встречи договорились, что проведут специальные проверки, которые позволят выяснить, как на территории стран Содружества работает система взаимного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

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