После совещания с Путиным Азаров рассказал о наследии ЧМ-2018 

Руководитель области принял участие в заседании Совета под председательством главы государства.
Фото: kremlin.ru Сегодня, 20 июля, в Калининграде состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». В мероприятии приняли участие главы субъектов федерации, принявших игры мундиаля, в том числе и Дмитрий Азаров. После встречи он отметил, что президент неоднократно поблагодарил регионы за чёткую подготовку и проведение ЧМ-2018. И сегодня главная задача — сохранить и приумножить спортивное наследие чемпионата мира. Дмитрий Азаров рассказал, что в настоящее время уже есть концепция максимального использования инфраструктуры, тренировочных площадок и самого стадиона. После завершения ЧМ-2018 здесь разместятся спортивные федерации, бассейны, общественные организации, клубы, пропагандирующие ЗОЖ, и др. Глава региона подчеркнул, что при разработке плана по эффективной загрузке объектов мундиаля будут учитывать мнения и предложения жителей Самарской области, а также опыт регионов, в которых стадионы функционируют не первый год. Это поможет избежать возможных ошибок и позволит наиболее удачно сформировать концепцию использования спортивного наследия ЧМ-2018. По словам Дмитрия Азарова, она будет окончательно утверждена в течение 1,5 месяцев.
Фото: kremlin.ru