Ещё
После совещания с Путиным Азаров рассказал о наследии ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После совещания с Путиным Азаров рассказал о наследии ЧМ-2018 

ТРК Губерния 40 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Руководитель области принял участие в заседании Совета под председательством главы государства.
Фото: kremlin.ru  Сегодня, 20 июля, в Калининграде состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». В мероприятии приняли участие главы субъектов федерации, принявших игры мундиаля, в том числе и Дмитрий Азаров. После встречи он отметил, что президент неоднократно поблагодарил регионы за чёткую подготовку и проведение ЧМ-2018. И сегодня главная задача — сохранить и приумножить спортивное наследие чемпионата мира. Дмитрий Азаров рассказал, что в настоящее время уже есть концепция максимального использования инфраструктуры, тренировочных площадок и самого стадиона. После завершения ЧМ-2018 здесь разместятся спортивные федерации, бассейны, общественные организации, клубы, пропагандирующие ЗОЖ, и др. Глава региона подчеркнул, что при разработке плана по эффективной загрузке объектов мундиаля будут учитывать мнения и предложения жителей Самарской области, а также опыт регионов, в которых стадионы функционируют не первый год. Это поможет избежать возможных ошибок и позволит наиболее удачно сформировать концепцию использования спортивного наследия ЧМ-2018. По словам Дмитрия Азарова, она будет окончательно утверждена в течение 1,5 месяцев.
Фото: kremlin.ru
ТРК Губерния: последние новости
На АВТОВАЗе "Приору" заменят на "Ниву" В Тольятти начнут программу по обучению жителей предпенсионного возраста новым навыкам Проект по повышению юридической грамотности населения стартовал в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу222
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня26
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1234
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак37
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение