Глава района Красноярского края уволен после расследования «Ридуса»

Чиновники Красноярского края стали подавать в отставку после публикации журналистского расследования о вырубке Сибирского леса.

Антикоррупционное журналистское расследование общественного проекта «Найди коррупционера», авторами которого являются Валентина Боброва и Михаил Очкин, имеет первые положительные результаты.

В четверг, 19 мая, глава Ирбейского района 56-летний Игорь Анциферов был отстранён от должности. По официальным данным такое решение бывший глава района принял самостоятельно и подал заявление об отставке, которое впоследствии принял Совет депутатов.

Напомним, что «Ридус» в мае опубликовал статью-расследование о коррупционных схемах главы Ирбейского района Игоря Анциферова «Коррупция по-Красноряски. Кто разворовывает Сибирь», где детально и подробно разобраны все махинации, с помощью которых вырубается красноярская тайга.

Стоит отметить, что данные антикоррупционного расследования, с подтверждающими коррупционные схемы документами и показаниями очевидцев вполне могли стать причиной возбуждения сразу нескольких уголовных дел против бывшего главы района. Именно это обстоятельство, по мнению авторов проекта, и стало причиной такой скорой отставки чиновника, уже через несколько недель после выхода статьи.

Именно теперь, после проведённого журналистского расследования коррупционных схем Игоря Анциферова, краевые депутаты вдруг обнаружили, что глава района завёл территорию в тупик.

По какой причине ранее, до нашего появления в крае ни один из депутатов Заксобрания и районного Совета депутатов, не видел недостатков в работе чиновника, неизвестно.

Однако сегодня красноярские газеты пестрят заголовками о том, что местные депутаты обнаружили дыру в бюджете и поэтому приняли добровольную отставку главы района.

Только теперь, когда глава района сам решил уйти, депутаты Заксобрания, набрались смелости и увидели, что из краевого бюджета Ирбейскому району было выделено 150 млн рублей, но район не смог отчитаться за потраченные в первые два года суммы. Сейчас выплаты заморожены.

Кроме того, у депутатов возникало немало вопросов к главе по выбору получателей безвозмездных субсидий. Как говорит депутат Заксобрания Роман Титов , получали деньги только приближенные к Игорю Анциферову сельскохозайственники.

«Смелые депутаты» также вдруг обнаружили и осудили Игоря Анциферова за тотальную вырубку леса по схеме «белые пятна».

Вот что пишут местные газеты, со слов депутата Заксобрания Романа Титова: «Основные претензии у населения возникли к главе района, когда началась варварская рубка леса в „белых пятнах“ — на неиспользуемых сегодня землях сельхозназначения. Выделяются эти участки на безвозмездной основе пришлым арендаторам — из Красноярска Канска . Они вырубают и вывозят оттуда деловую древесину. Некоторые действуют незаконно на землях гослесфонда. Мы выезжали на проверку 30 мая этого года, поймали „черных лесорубов“ за руку. Возбуждено уголовное дело за вырубку в особо крупном размере.»

Сколько тысяч гектар сибирского леса можно было бы сохранить, если бы местные депутаты, активизировавшиеся только теперь, проявили бы смелость и хотя бы попытались отстранить нерадивого чиновника от должности до того, как уже было всё вырублено и украдено?

Следует отметить, что схемы, по которым вырубается лес, применяют практически по всему краю. Тотальная вырубка леса, воровство средств госбюджета, сдача всех отправных лесопунктов иностранным гражданам из КНР , всё это происходит не только в Ирбейском, но и в соседнем Нижнеингашском районе, где проект «Найди коррупционера» так же провёл своё расследование.

Отставка чиновника, обличённого в коррупции нашим проектом — это серьёзный результат. Это говорит о том, что общественники вполне могут и должны заниматься антикоррупционной деятельностью на местах, в своих регионах и добиваться отставок своих не чистых на руку чиновников.

Проект «Найди коррупционера» намерен продолжить свою работу по Красноярскому краю, и теперь на очереди Нижнеингашский район, где также происходит тотальная вырубка и продажа леса. Именно здесь в Нижнеингашском районе, с легкой руки главы района Петра Малышкина, граждане из КНР полностью захватили лесную отрасль. Ситуация в данном районе почти идентична. Ведь и здесь на фоне ежедневно отходящих вагонов с сибирским лесом в Китай, местные жители вынуждены водить своих детей в полусгнившие деревянные сараи, называемые школами. А это значит, что мы снова нашли коррупционера, которым оказался снова очередной глава района.

Депутаты Заксобрания, по всей видимости так же активизируются и после того, как произойдёт добровольная отставка главы Нижнеингашского района. Ведь это очень удобно, обнаруживать недостатки в работе чиновника, после его ухода, а главное безопасно.